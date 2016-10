Nur noch ein Jahr bis sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal jährt. Damals stürzten die ArbeiterInnen unter der Führung der Bolschewiki das alte Regime in Russland und errichteten zum ersten Mal – seit der kurzlebigen Pariser Kommune 1871 – einen proletarischen Staat. Dieser sollte fortan nicht den Interessen einer herrschenden Kapitalistenklasse dienen, sondern den unterdrückten Massen. Doch nicht nur hinsichtlich dieses Jubiläums ist 2016 eine Generalprobe: Die Krise des heutigen Kapitalismus und die Bedingungen einer Revolution, die auf der ganzen Welt heranreifen, bereiten kommende Ereignisse vor.

Das Gedenken an den Oktober würdigen wir nicht nur mit theoretischer Auseinandersetzung: Am 25. Oktober 2016 feiern wir 99 Jahre Revolution. Mit vollem Programm wird beste Unterhaltung garantiert: Einer Lesung von „HYDRA – Dem endguten Satiremagazin“ folgt Hip-Hop vom Feinsten mit Lev Bro, Disorder & Friends. Musikalisch geht es weiter mit Hans „The Buzz“ Schön und DJ Netter, unterbrochen durch eine Arbeiterlieder-Mitternachtseinlage. Bei Tombola und Kostümwettbewerb gibt es tolle Preise zu gewinnen, und ein Gratisgetränk gibt es für jedeN, der als RevolutionärIn verkleidet kommt.

Also: „Join the Party!“, 25. Oktober 2016 um 19:17 Uhr in der Lustkandlgasse 10/1, Wien. Mehr auf: fb.com/events/249713082090493