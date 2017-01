Die Jahreszeit der Rechtswalzer in Österreich ist angebrochen. In Graz, Wien und Linz finden Bälle statt, die zentrale Vernetzungstreffen für die Rechte in ganz Europa darstellen.

Dass diese Bälle von der österreichischen Politik immer mehr gutgeheißen werden (wie im Falle vom Burschenbundball, der von LH Pühringer traditionellerweise besucht wird), zeigt wie stark die Rechte in Österreich und ganz Europa geworden ist, und wie sehr die politische Landschaft als Ganzes dadurch immer mehr nach rechts rückt. Rechtsextremes Gedankengut wird immer salonfähiger, rassistische Politik als normal angesehen und die FPÖ ist laut Umfragen stärkste Partei.

Die Zeit für ein konsequentes Entgegentreten gegen diesen gesellschaftlichen Trend wäre reif, und macht eine kämpferische, antirassistische Bewegung notwendig.

Gerade darum ist es umso fataler, dass die zentralen Antifa-Bündnisse wie die Offensive gegen Rechts (OGR), auf diesen Trend mit Zurückweichen reagieren. In Wien werden dieses Jahr unter dem Druck des VdB-Wahlsiegs keine Blockaden stattfinden, in Graz ist bis heute unklar, ob überhaupt eine Demonstration stattfinden wird. Die KJÖ hat sich innerhalb der OGR Steiermark gegen Blockaden ausgesprochen, um im Vorfeld der Gemeinderatswahlen (Siehe Seite 4) keine negativen Schlagzeilen zu riskieren.

Genau dieses Zurückweichen ist Grund für die verhältnismäßig schwache Mobilisierung in den letzten Monaten. In einer Gesellschaft, in der die Herrschenden die Welle des Rassismus geschickt reiten um Sozialleistungen widerstandslos kürzen zu können, muss konsequenter Antirassismus anecken. Wie die Demonstration in Linz unter dem Motto: „Schwarz-Blau heißt Rassismus und Sozialabbau“ zeigt, die sich offen mit der Landesregierung in OÖ anlegt.

Die AktivistInnen des Funke werden sich an den Demonstrationen beteiligen und für einen konsequenteren, dh. revolutionären und antikapitalistischen Antifaschismus eintreten. Sei dabei und gehe mit uns auf die Straße!

Graz: Aktion gegen den Akademikerball

21.Jänner ca. 15:30 am Mariahilferplatz (Nähere Infos folgen)



Wien: Burschiball anfechten! - Solidarität statt Hetze!

Demontration gegen den Akademikerball

Treffpunkt 17:00 bei der Uni Wien (Schottentor)

Linz: Schwarz-Blau heißt Rassismus und Sozialabbau!

Demonstration gegen den Burschenbundball

Treffpunkt: 16:15 Hauptbahnhof Linz